Scarlet Nexus disponibile oggi a sorpresa su Xbox Game Pass (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Tokyo Game Show 2021 ha preso il via oggi con la conferenza Xbox incentrata sul mercato giapponese. E non sorprende che l'evento di Xbox di quest'anno abbia presentato diversi annunci relativi a Xbox Game Pass, il suo catalogo di giochi in continua crescita. Ora, a sorpresa, all'interno del servizio in abbonamento arriverà proprio oggi anche Scarlet Nexus, l'action RPG sci-fi di Bandai Namco. A partire da oggi, i giocatori potranno divertirsi con tre nuovi giochi disponibili su Xbox Game Pass. Il primo in questo caso è Scarlet Nexus che ha conquistato sia la critica che i fan sin dalla sua anteprima ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Il TokyoShow 2021 ha preso il viacon la conferenzaincentrata sul mercato giapponese. E non sorprende che l'evento didi quest'anno abbia presentato diversi annunci relativi a, il suo catalogo di giochi in continua crescita. Ora, a, all'interno del servizio in abbonamento arriverà proprioanche, l'action RPG sci-fi di Bandai Namco. A partire da, i giocatori potranno divertirsi con tre nuovi giochi disponibili su. Il primo in questo caso èche ha conquistato sia la critica che i fan sin dalla sua anteprima ...

Advertising

Eurogamer_it : #ScarletNexus arriva oggi su #XboxGamePass. - svarioken : ?? Su Game Pass, in arrivo SCARLET NEXUS; AI: Somnium Files e Mighty Goose saranno invece disponibili oggi. •… - XboxInfos : RT @NoviyeModel: Tokyo Game Show: XBOX conference Breve recap Bene l'approdo di Scarlet Nexus e AI: The Somniun Files sul XBOX Games Pass.… - NoviyeModel : Tokyo Game Show: XBOX conference Breve recap Bene l'approdo di Scarlet Nexus e AI: The Somniun Files sul XBOX Games… - Nowheretogobutw : Scarlet nexus sul gamepass eheheheh che sia benedetta Microsoft ???? #XboxGamePass #xbox -