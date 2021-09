Roma in scioltezza con lo Zorya: Mourinho dimentica il derby (Di giovedì 30 settembre 2021) La Roma vince contro lo Zorya nel match di Conference League e dimentica il derby con la Lazio: reti di El Shaarawy, Smalling e Abraham Tutto molto facile per la Roma di José Mourinho nel secondo turno del girone di Conference League. I giallorossi hanno superato senza difficoltà gli ucraini dello Zorya. Con la modesta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 settembre 2021) Lavince contro lonel match di Conference League eilcon la Lazio: reti di El Shaarawy, Smalling e Abraham Tutto molto facile per ladi Josénel secondo turno del girone di Conference League. I giallorossi hanno superato senza difficoltà gli ucraini dello. Con la modesta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

