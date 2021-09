Parigi: Sarkozy condannato a un anno di carcere senza condizionale per finanziamento illecito (Di giovedì 30 settembre 2021) Caroline Viguier, la presidente del tribunale, ha definito i fatti addebitati di una gravità senza precedenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 settembre 2021) Caroline Viguier, la presidente del tribunale, ha definito i fatti addebitati di una gravitàprecedenti L'articolo proviene da Firenze Post.

