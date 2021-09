Mimmo Lucano, la sconfitta delle cause nobili e di chi le difende (Di giovedì 30 settembre 2021) Sgomento, choc, dolore.La sentenza di condanna a 13 anni e due mesi per Mimmo Lucano è una specie di pugno nello stomaco. E sì che dovremmo essere avvezzi ai pugni nello stomaco, noi che continuiamo a credere in cose come l’accoglienza e l’inclusione, così poco popolari e perdenti nell’Italietta fascioleghista e sovranista, abituata dalla Bestia che al dialogo è sempre preferibile il cannibalismo e che il paesaggio più gradevole è sempre quello delle forche (tranne che per giovani amici “fragili” e vecchi marpioni “perseguitati”). Non sappiamo le motivazioni di una sentenza che – evenienza obiettivamente rarissima – addirittura raddoppia le richieste del pm, ma ci sono molte altre cose che sappiamo, con una certezza che sta al di là di qualsiasi conclusione processuale (che si rispetta sempre, per quanto ci sconvolga e ci sembri ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Sgomento, choc, dolore.La sentenza di condanna a 13 anni e due mesi perè una specie di pugno nello stomaco. E sì che dovremmo essere avvezzi ai pugni nello stomaco, noi che continuiamo a credere in cose come l’accoglienza e l’inclusione, così poco popolari e perdenti nell’Italietta fascioleghista e sovranista, abituata dalla Bestia che al dialogo è sempre preferibile il cannibalismo e che il paesaggio più gradevole è sempre quelloforche (tranne che per giovani amici “fragili” e vecchi marpioni “perseguitati”). Non sappiamo le motivazioni di una sentenza che – evenienza obiettivamente rarissima – addirittura raddoppia le richieste del pm, ma ci sono molte altre cose che sappiamo, con una certezza che sta al di là di qualsiasi conclusione processuale (che si rispetta sempre, per quanto ci sconvolga e ci sembri ...

