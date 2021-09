La vendetta dei no vax contro il ristorante | ' Chiedi il Green pass? E noi ti stronchiamo con le recensioni'

(Di giovedì 30 settembre 2021) ANCONA - 'Penalizzati da una recensione negativa e totalmente falsa. E per cosa? Aver rispettato le regole sul. Ora siamo pronti a denunciare chi ha scritto falsità sul web, andando via ...

Advertising

lapoelkann_ : “Si ma loro…”. Non giustifica nulla. Ed i giornali che mettono la notizia come apertura sono pastori della discordi… - TommyBrain : La vendetta dei peggiori - Il Controcanto - Rassegna stampa del 28 Settembre 2021' - IacobellisT : La vendetta dei peggiori - Il Controcanto - Rassegna stampa del 28 Settembre 2021' - TommyBrain : La vendetta dei peggiori - Il Controcanto - Rassegna stampa del 28 Settembre 2021' - IacobellisT : La vendetta dei peggiori - Il Controcanto - Rassegna stampa del 28 Settembre 2021' -

Ultime Notizie dalla rete : vendetta dei

corriereadriatico.it

...giardinovicini: indagata per stalking La lite finisce in tribunale: la signora di mezza età è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza Video hot inviato alla madre della ex per...APPROFONDIMENTI PESARO La segnalazione dell'ordinemedici alla Prefettura:...Arriva nelle sale No Time To Die, il capitolo finale della saga che vede Daniel Craig nei panni della spia più famosa al mondo. Giungeranno a compimento le vicende viste nei film precedenti: Casino Ro ...ANCONA - «Penalizzati da una recensione negativa e totalmente falsa. E per cosa? Aver rispettato le regole sul Green Pass. Ora siamo pronti a denunciare chi ha scritto falsità sul ...