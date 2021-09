La marcatura di Bonucci su Lukaku diventa un caso di studio in Inghilterra: “Difesa fantastica” (Di giovedì 30 settembre 2021) Lukaku non è riuscito a lasciare il segno contro la Juventus: è riuscito a calciare pericolosamente verso la porta una sola volta. Il merito è di Leonardo Bonucci, che si è distinto in marcatura sul belga. La sua prestazione è stata decantata sia da Rio Ferdinand che da Joe Cole su Bt Sport. L’ex Manchester United si è espresso così: “È una Difesa fantastica. Tiene una distanza perfetta: resta lontano quanto basta e non gli consente di usare il fisico. Si prende quel metro per togliere a Lukaku la situazione ideale in cui sente il corpo del difensore”. Così invece ha parlato Joe Cole: “Fa questo lavoro per tutta la partita, al posto di Bonucci sarei andato nel panico perché ha giocato con una pressione enorme addosso”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021)non è riuscito a lasciare il segno contro la Juventus: è riuscito a calciare pericolosamente verso la porta una sola volta. Il merito è di Leonardo, che si è distinto insul belga. La sua prestazione è stata decantata sia da Rio Ferdinand che da Joe Cole su Bt Sport. L’ex Manchester United si è espresso così: “È una. Tiene una distanza perfetta: resta lontano quanto basta e non gli consente di usare il fisico. Si prende quel metro per togliere ala situazione ideale in cui sente il corpo del difensore”. Così invece ha parlato Joe Cole: “Fa questo lavoro per tutta la partita, al posto disarei andato nel panico perché ha giocato con una pressione enorme addosso”. L'articolo ilNapolista.

leonardspartano : @LGramellini @bonucci_leo19 Guarda che gli ultimi 5 minuti di partita si è perso lukaku dalla marcatura e per fortu… - GCausaIbla : @giulia_mizzoni Prossima volta Chiellini e Bonucci in marcatura su Evra o demolirà pure il tavolo di @PrimeVideoIT… - Romanito_21 : @juventibus Bonucci 7,5: Fin dal primo minuto fa capire a Lukaku che, anche stasera, non si segna. Attento nella ma… - andreasciretti : RT @col_cris: La marcatura di #Romagnoli sul gol di #Griezmann è da mostrare nelle scuole calcio per spiegare ai ragazzi perché in Nazional… - Karen__Green_ : RT @col_cris: La marcatura di #Romagnoli sul gol di #Griezmann è da mostrare nelle scuole calcio per spiegare ai ragazzi perché in Nazional… -