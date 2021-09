La iGuzzini di Recanati avvia licenziamento collettivo per 103 lavoratori. Il gruppo ha chiuso il 2020 in utile nonostante il Covid (Di giovedì 30 settembre 2021) iGuzzini, storica azienda marchigiana di design e illuminazione venduta nel 2019 al gruppo svedese Fagerhult, ha annunciato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo per i 103 dipendenti dello stabilimento di Recanati. La società non è in crisi: nonostante la pandemica ha chiuso il 2020 con un fatturato solo in lieve calo, a 190 milioni contro i 238 del 2019, rimanendo “ampiamente in utile” come rivendicato a giugno dall’ad Cristiano Venturini. Il Resto del Carlino, che dà notizia dei licenziamenti, ricorda come solo a fine agosto il manager avesse festeggiato l’investimento per acquisire l’ultimo 30% della canadese Sistemalux e “espandere la presenza sui mercati internazionali”. Le vendite di iGuzzini sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021), storica azienda marchigiana di design e illuminazione venduta nel 2019 alsvedese Fagerhult, ha annunciato l’avvio di una procedura diper i 103 dipendenti dello stabilimento di. La società non è in crisi:la pandemica hailcon un fatturato solo in lieve calo, a 190 milioni contro i 238 del 2019, rimanendo “ampiamente in” come rivendicato a giugno dall’ad Cristiano Venturini. Il Resto del Carlino, che dà notizia dei licenziamenti, ricorda come solo a fine agosto il manager avesse festeggiato l’investimento per acquisire l’ultimo 30% della canadese Sistemalux e “espandere la presenza sui mercati internazionali”. Le vendite disono ...

