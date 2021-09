Koulibaly: «È una partita che ci insegna molto su di noi e sul calcio che dobbiamo giocare» (Diretta video) (Di giovedì 30 settembre 2021) Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza al termine della gara contro lo Spartak Cosa ti fa arrabbiare di più? «È di aver perso equilibrio e solidità, cose che avevamo dimostrato da inizio stagione. Oggi era una partita che potevamo vincere. È una partita che ci insegna molto su di noi e sul calcio che dobbiamo giocare, un calcio dominante, dobbiamo aggredire di più gli avversari» Come vedi il cammino in Europa ora? «È tutto ancora aperto. Tutto dipende dalle prossime partite, dobbiamo vincere se vogliamo andare avanti. Sono fiducioso e penso che ce la faremo» Cosa cambia per voi da domani? «Fa parte delle cose su cui dobbiamo lavorare, abbiamo avuto tante occasioni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021)ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza al termine della gara contro lo Spartak Cosa ti fa arrabbiare di più? «È di aver perso equilibrio e solidità, cose che avevamo dimostrato da inizio stagione. Oggi era unache potevamo vincere. È unache cisu di noi e sulche, undominante,aggredire di più gli avversari» Come vedi il cammino in Europa ora? «È tutto ancora aperto. Tutto dipende dalle prossime partite,vincere se vogliamo andare avanti. Sono fiducioso e penso che ce la faremo» Cosa cambia per voi da domani? «Fa parte delle cose su cuilavorare, abbiamo avuto tante occasioni ...

