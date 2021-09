In Fiera al via Creattiva, tutto esaurito per l’apertura della manifestazione (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo. tutto esaurito per l’apertura dell’edizione autunnale 2021 di Creattiva, la kermesse dedicata alla creatività e al ‘fai da te’ organizzata da Promoberg in programma alla Fiera di Bergamo fino a domenica 3 ottobre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. I biglietti per la mattinata di giovedì 30 settembre risultavano sold out già alla vigilia, e l’intenso flusso di visitatori è continuato per tutto il resto della giornata. Già esauriti anche i biglietti della mattinata di sabato 2 ottobre. Come da tradizione, per le appassionate più irriducibili il momento da non farsi scappare è stato proprio quello dell’apertura, quando gli espositori mostrano i propri materiali e la propria merce in tutta la loro ricchezza e varietà: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo.perdell’edizione autunnale 2021 di, la kermesse dedicata alla creatività e al ‘fai da te’ organizzata da Promoberg in programma alladi Bergamo fino a domenica 3 ottobre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. I biglietti per la mattinata di giovedì 30 settembre risultavano sold out già alla vigilia, e l’intenso flusso di visitatori è continuato peril restogiornata. Già esauriti anche i bigliettimattinata di sabato 2 ottobre. Come da tradizione, per le appassionate più irriducibili il momento da non farsi scappare è stato proprio quello del, quando gli espositori mostrano i propri materiali e la propria merce in tutta la loro ricchezza e varietà: ...

