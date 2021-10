Draghi accelera sul Fisco, riordino tax expenditures parte integrante della riforma (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mario Draghi continua ad accelerare sulla riforma fiscale. Certo, le distanze fra i partiti sono ancora troppe perché ci si arrivi in tempi rapidi. Mario Ma il presidente del Consiglio, come sua consuetudine, tira dritto. E inserisce, tra le priorità il "riordino delle spese fiscali debba essere parte integrante di un più ampio e organico disegno di riforma fiscale". E' quanto si legge nel "rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali", allegato alla Nota di aggiornamento al Def. Il numero delle tax expenditures ha superato le 600 voci e tra le 602 spese fiscali attualmente in vigore, la missione politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica è quella che presenta il numero più ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mariocontinua adre sullafiscale. Certo, le distanze fra i partiti sono ancora troppe perché ci si arrivi in tempi rapidi. Mario Ma il presidente del Consiglio, come sua consuetudine, tira dritto. E inserisce, tra le priorità il "delle spese fiscali debba esseredi un più ampio e organico disegno difiscale". E' quanto si legge nel "rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali", allegato alla Nota di aggiornamento al Def. Il numero delle taxha superato le 600 voci e tra le 602 spese fiscali attualmente in vigore, la missione politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutelafinanza pubblica è quella che presenta il numero più ...

