Da Florenzi a Ibra | tutte le ultime sull’infermeria Milan

Dopo l'impegno con l'Atletico Madrid in Champions League è stata una giornata di riposo per i rossoneri a Milanello, ma non sono mancati aggiornamenti dall'infermeria. Alessandro Florenzi dovrà operarsi al ginocchio sinistro dopo il consulto odierno con il professor Mariani a Villa Stuart. L'intervento avrà luogo domani in artroscopia ed è necessario per un problema meniscale. Pioli dovrebbe ritrovarlo tra un mese.Brahim Diaz, uscito zoppicante e dolorante martedì sera con l'Atletico, sta bene e dovrebbe essere regolarmente schierato in campo a Bergamo domenica sera. Confermato il rientro di Simon Kjaer, che inizialmente era previsto per la Champions, ma Pioli e il suo staff hanno deciso all'ultimo di non rischiare il difensore danese. La novità vera e propria è che si contano le ore per la prima convocazione di Junior Messias in rossonero.

CB_Ignoranza : Dopo Ibra, Giroud, Kjaer, Calabria e Bakayoko, al Milan si infortuna anche Florenzi. #Milan - EPanesi : RT @LucaManinetti: Infermeria #Milan: ???#Florenzi domani in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale ???Krunic, Bakayoko, Ibra ve… - R0SS0N3R1 : RT @MilanNewsit: ???Il punto sugli infortunati del Milan: FLORENZI: domani sarà operato in artroscopia al ginocchio per un problema menisca… - Klasho7 : @SkySport Non ci voleva tanto a capire che #Florenzi fosse una sola. Oltre a questo infortuno, i Romanisti è da ann… - milansette : MN - Milan, Florenzi si opera domani. Messias e Kjaer a disposizione, Ibra salta l'Atalanta #acmilan #rossoneri -