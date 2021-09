Crêpes di spinaci senza farina per una cena super light Solo 115 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 settembre 2021)di, per unaveloce e sfiziosa.115di, per unaveloce e sfiziosa. Spesso leghiamo i peccati di gola ai dolci, ma questi peccati si possono commettere anche coi piatti salati. Per esempio con le delizioseagliche ti proponiamo qui appresso. Sono buone, ma anche salutari, in particolare perché non contengono. Tra l’altro sono anche un modo per invogliare i bambini a mangiare le verdure, in questo caso gli. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per otto crespelle ti servono: 400 millilitri di acqua; 150 ...