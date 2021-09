Covid in Campania, 335 nuovi casi e tasso di incidenza stabile all’1,95%. Terapie intensive in aumento (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 335 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 17.093 test esaminati: il tasso di incidenza è sostanzialmente stabile all’1,95%, contro l’1,84 di ieri. Il bollettino dell’Unita’ di crisi segnala sei nuove vittime, di cui cinque nelle ultime 48 ore. Sul versante ospedaliero crescono le occupazioni dei posti letto in terapia intensiva (21, +2 rispetto al giorno precedente), calano quelle in degenza attestandosi a quota 224 (-17). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 335 ipositivi alin, su 17.093 test esaminati: ildiè sostanzialmente,95%, contro l’1,84 di ieri. Il bollettino dell’Unita’ di crisi segnala sei nuove vittime, di cui cinque nelle ultime 48 ore. Sul versante ospedaliero crescono le occupazioni dei posti letto in terapia intensiva (21, +2 rispetto al giorno precedente), calano quelle in degenza attestandosi a quota 224 (-17). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

