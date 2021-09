Citofonare Rai 2: tutto quello che vedremo alla domenica con Ventura e Perego (Di giovedì 30 settembre 2021) Inizia una nuova avVentura per due amiche della tv. Parliamo di Simona Ventura e Paola Perego che da domenica saranno insieme in un nuovo programma della Rai. Le due conduttrici saranno le padrone di casa di Citofonare Rai 2, un programma tutto nuovo per la domenica mattina della rete. Citofonare Rai 2 andrà in onda dal 3 ottobre alle 11.15 tutte le domeniche. Paola, Simona e i loro ospiti mostreranno i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) Inizia una nuova avper due amiche della tv. Parliamo di Simonae Paolache dasaranno insieme in un nuovo programma della Rai. Le due conduttrici saranno le padrone di casa diRai 2, un programmanuovo per lamattina della rete.Rai 2 andrà in onda dal 3 ottobre alle 11.15 tutte le domeniche. Paola, Simona e i loro ospiti mostreranno i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. ...

