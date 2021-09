BlueStacks lancia BlueStacks X, il servizio di cloud gaming per giochi smartphone (Di giovedì 30 settembre 2021) Attraverso un comunicato stampa, BlueStacks Inc., pioniere dei giochi Android su PC e piattaforma di gioco mobile leader a livello mondiale, ha annunciato oggi il rilascio di BlueStacks X (beta), il primo servizio streaming al mondo di giochi mobili basato su cloud. BlueStacks X è disponibile su Windows 10 e 11, Mac, iOS, Android, Chromebook e Raspberry Pi. È l'unico servizio di cloud gaming sul mercato che offre streaming di giochi gratuito per i giochi mobili su questo tipo di piattaforme e dispositivi. BlueStacks X (beta) è alimentato dalla tecnologia cloud ibrida, realizzata in ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Attraverso un comunicato stampa,Inc., pioniere deiAndroid su PC e piattaforma di gioco mobile leader a livello mondiale, ha annunciato oggi il rilascio diX (beta), il primostreaming al mondo dimobili basato suX è disponibile su Windows 10 e 11, Mac, iOS, Android, Chromebook e Raspberry Pi. È l'unicodisul mercato che offre streaming digratuito per imobili su questo tipo di piattaforme e dispositivi.X (beta) è alimentato dalla tecnologiaibrida, realizzata in ...

