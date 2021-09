ATP Sofia 2021 | Jannik Sinner vince di giustezza con Egor Gerasimov

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sensazioni positive per il rientro in campo di. L’altoatesino, assente dalle competizioni dagli US Open, debutta con un successo al torneo ATP di, da lui vinto lo scorso anno. Il titolare della prima testa di serie superaper 6-2 7-6, dominando la prima frazione e tamponando il ritorno del bielorusso nella seconda, facendo valere la pesantezza del suo dritto. Contro di lui al terzo turno ci sarà James Duckworth, finalista a Nur-Sultan, che ha liquidato in due set il francese Benoit Paire. L’inizio non lascia presagire niente di buono concostretto subito a fronteggiare tre palle break, ma il suo appello a San Servizio viene fortunatamente ascoltato. La prospettiva è immediatamente ribaltata nel secondo gioco: quattro scambi e quattro ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Sofia

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE: MONTREPREMI E PRIZE MONEY IL TABELLONE AGGIORNATO La cronaca - Avvio di primo set non facile per l'altoatesino, che non prende subito le misure con il cemento ...Nel derby serbo Filip Krajinovic (n.37 del ranking) non ha avuto pietà di Laslo Djere (n.47 del mondo): 6 - 3 6 - 0 lo score in favore di Krajinovic che affronterà il polacco (n.125) Kamil Majchrzak , uscito vincitore dal confronto con il bulgaro Dimitar Kuzmanov (n.226 del mondo), giustiziere al primo turno di Lorenzo Musetti.Ecco come vedere i quarti di finale tra Sinner e Duckworth domani in tv: orario canale e diretta streaming Atp Sofia 2021 ...Sensazioni positive per il rientro in campo di Jannik Sinner. L'altoatesino, assente dalle competizioni dagli US Open, debutta con un successo al torneo ATP di Sofia, da lui vinto lo scorso anno. Il t ...