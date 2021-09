Ascolti TV | Mercoledì 29 Settembre 2021

(Di giovedì 30 settembre 2021) Giuseppe Zeno in Luce dei Tuoi Occhi Nella serata di ieri,29, su Rai1 Gifted – Il dono del talento ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la seconda puntata di Luce dei miei Occhi ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la seconda puntata del varietà comico Honolulu ha intrattenuto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del % (presentazione: .000 – %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 il ritorno di Non è l’Arena ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 X Factor segna .000 spettatori con ...

fabiofabbretti : Nonostante la Bortone fatichi per ora a tenere almeno il 12% di share, #IlParadisoDelleSignore vola al 18.2% con… - davidemaggio: #AscoltiTV | Mercoledì 29 Settembre 2021 Vince Luce dei tuoi occhi con il 15.5%. Giletti parte dal 5.1% - fabiofabbretti : #LuceDeiTuoiOcchi in calo ma vincente con 2,9 milioni e il 15.5% di share. Rai 1 al 13.4% con #Gifted. #Coliandro c…

" All Rise si è comportata molto bene, ottenendo ottime recensioni e migliorando i suoi... La trama e il cast di All Rise In Italia in onda per la prima volta in chiaro ognisera su ...Tv29 settembre 2021 . Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le ...