Arrestato Falkenberg: ex nazista torturatore di Pinochet in fuga tra i pensionati a Forte dei Marmi (Di giovedì 30 settembre 2021) Si confondeva tra una comitiva di anziani turisti tedeschi quando gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi lo hanno fermato dopo 16 anni di latitanza. Su di lui, il 76enne Reinhard Doring Falkenberg, pendeva l'accusa di essere stato il carceriere e torturatore di oppositori del regime di Pinochet. A riportare la notizia è Repubblica. A quanto si evince, negli anni Settanta, Falkenberg fu uno dei capi della "Colonia Dignidad", enclave di nazisti fuggiti dalla Germania e rifugiatasi in Cile. La Colonia che durante il regime di Pinochet si trasformò in un centro di detenzione per gli oppositori cileni che venivano arrestati e poi fatti sparire. Repubblica scrive: Un luogo divenuto tristemente famoso per le sevizie e gli abusi sessuali sui minori che si consumavano ...

