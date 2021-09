Amici Anticipazioni | un concorrente eliminato in malo modo | tutti i dettagli

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ieri, 29 settembre 2021, è stata registrata la terza puntata didi Maria de Filippi. Dai primi spoiler si può dedurre che sia stata una puntata difficile per molti dei nuovi allievi, per via di alcune sfide volute dai professori. In particolare il ballerino Mirko, nella squadra della coach Celentano, è stato sbattuto fuori inseguito ad un confronto, che non spettava a lui., Instagram rimuove il video di due ex allievi per espliciti atti sessuali Ha davvero dell'incredibile quanto successo a due protagonisti della passata edizione del talent di Maria De Filippi Mirko cacciato da Veronica Peparini che fa entrare Dario Mirko, come si appreso dalle scorse puntate di21, è un allievo della maestra Alessandra ...