Vai Norris | dopo la prima pole | lancia il suo kart E domani collaudo ad Adria

La Gazzetta dello Sport

Il mondo della Formula 1 e quello dei kart sono sempre più legati. Lando, uno dei piloti più abili e sorprendenti della stagione 2021, ha annunciato il lancio di una sua personale linea di kart. In collaborazione con l'azienda italiana specializzata Otk Kart Group, ...ha guidato brillantemente per tutto il week - end di gara, conquistando la pole position in ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici quial negozio Auto e Moto su ...Lando Norris domenica in Russia era a un passo da una vittoria meritatissima dopo la pole position ottenuta sabato. Max Verstappen non ha dovuto metabolizzare una grande delusione prima di celebrare l ...ROMA. Il dio della pioggia ha deciso il Gp di Russia a Sochi, strappando il possibile primo successo in Formula 1 al 22enne britannico Lando Norris per consegnare il centesimo trionfo al 36enne connaz ...