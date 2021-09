‘Tutta mia la città’, una festa nel terreno confiscato alla mafia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si conclude domenica 3 ottobre con una grande festa a Terra Franca, nel quartiere di Cruillas a Palermo, il progetto “Tutta mia la città”, realizzato da HRYO Human Rights Youth Organization nell’ambito del bando “EduCare” e sostenuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nato a giugno in risposta alla pandemia di Covid-19 e dall’esigenza di offrire un modo innovativo di vivere la “nuova” quotidianità senza dimenticare i bisogni dei giovani e dei giovanissimi,“Tutta mia la città” questa estate ha dato l’opportunità a bambini e bambine provenienti del CEP e Ballarò di riscoprire il centro storico di Palermo con occhi diversi ma anche di socializzare e divertirsi nonostante le tante misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il piano di attività è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si conclude domenica 3 ottobre con una grandea Terra Franca, nel quartiere di Cruillas a Palermo, il progetto “Tutta mia la città”, realizzato da HRYO Human Rights Youth Organization nell’ambito del bando “EduCare” e sostenuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nato a giugno in rispostapandemia di Covid-19 e dall’esigenza di offrire un modo innovativo di vivere la “nuova” quotidianità senza dimenticare i bisogni dei giovani e dei giovanissimi,“Tutta mia la città” questa estate ha dato l’opportunità a bambini e bambine provenienti del CEP e Brò di riscoprire il centro storico di Palermo con occhi diversi ma anche di socializzare e divertirsi nonostante le tante misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il piano di attività è ...

