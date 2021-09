Taglio del nastro per “50 scatti per Giffoni” (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stata aperta al pubblico, lo scorso 27 settembre, l’esposizione “50 scatti per Giffoni”, e resterà visibile fino 2 ottobre 2021, dalle 9.30 alle 12.30, e ogni pomeriggio (escluso il sabato 2 ottobre) dalle 15.00 alle 18.00. L’iniziativa sostenuta dal MIC, Direzione Generale Creatività Contemporanea, nell’ambito del Piano Cultura Futuro Urbano – Scuola Attiva la Cultura, è stata organizzata dal?Giffoni Film Festival in collaborazione con la dirigente scolastica, Maristella Dorotea Rita Fulgione,dell’istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Salerno, che ospita le fotografie. Cinquanta immagini per raccontare mezzo secolo di Giffoni. E per rivedere i volti, i luoghi, le storie, le idee, la passione che da sempre sono il motore di un grande hub culturale, capace di guardare al futuro con radici ben ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stata aperta al pubblico, lo scorso 27 settembre, l’esposizione “50per”, e resterà visibile fino 2 ottobre 2021, dalle 9.30 alle 12.30, e ogni pomeriggio (escluso il sabato 2 ottobre) dalle 15.00 alle 18.00. L’iniziativa sostenuta dal MIC, Direzione Generale Creatività Contemporanea, nell’ambito del Piano Cultura Futuro Urbano – Scuola Attiva la Cultura, è stata organizzata dal?Film Festival in collaborazione con la dirigente scolastica, Maristella Dorotea Rita Fulgione,dell’istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Salerno, che ospita le fotografie. Cinquanta immagini per raccontare mezzo secolo di. E per rivedere i volti, i luoghi, le storie, le idee, la passione che da sempre sono il motore di un grande hub culturale, capace di guardare al futuro con radici ben ...

Advertising

ASviSItalia : @MauMassari : Il Pianeta ha bisogno di un taglio delle emissioni gas serra del 45%, entro il 2030 entro il 2050 ris… - ansaeuropa : L'utilizzo di parte dei ricavi del prezzo (anche lui in aumento) della CO2, azioni su Iva e accise e interventi pub… - BuddyMariella : @JediPerLItalia @LaBombetta76 Infatti alla Fiat di Termoli si passerà da motori e cambi alla produzione di batterie… - AlePitton : @86_longo D’accordo su tutto (specie sul centravanti) Ma non su Toure (che si sbatte tantissimo in una posizione n… - heartlessfred : sono stanca del mio taglio di capelli consigliatemi un taglio che sec voi mi sta bene -