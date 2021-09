STAR IN THE STAR NON CHIUDE: DOPPIO SVELAMENTO NELLA TERZA PUNTATA DELLO SHOW DI ILARY BLASI (Di mercoledì 29 settembre 2021) Giovedì 30 settembre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con STAR in the STAR, il celebrity SHOW condotto da ILARY BLASI. Dopo l’eliminazione NELLA scorsa PUNTATA di Ron Moss e Gloria Guida, che hanno indossato rispettivamente i panni di Paul McCartney e Patty Pravo, prosegue il percorso degli 8 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della PUNTATA tra i vincitori delle due manche. La STAR vincente otterrà un ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Giovedì 30 settembre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento conin the, il celebritycondotto da. Dopo l’eliminazionescorsadi Ron Moss e Gloria Guida, che hanno indossato rispettivamente i panni di Paul McCartney e Patty Pravo, prosegue il percorso degli 8 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione dellatra i vincitori delle due manche. Lavincente otterrà un ...

