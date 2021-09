Serie B, tutte le curiosità dopo la 6a giornata: Vignato del Monza entra nella storia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vicenza ancora ultimo a zero punti, è quasi un record. Il talento brianzolo è il primo 2004 a segnare nella ... Leggi su today (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vicenza ancora ultimo a zero punti, è quasi un record. Il talento brianzolo è il primo 2004 a segnare...

Advertising

sscnapoli : Il @sscnapoli ha vinto tutte le prime sei gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il… - OptaPaolo : 5/5 - Il #Napoli ha vinto tutte le prime cinque partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia,… - sscnapoli : Il @sscnapoli ha vinto tutte le prime quattro partite stagionali in due campionati di fila per la prima volta in Serie A #ForzaNapoliSempre - ColucciLc : RT @EmpoliLadies: ?Si giocherà sabato alle 14.30 allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino la sfida tra Empoli Femminile ed @HellasVero… - CalcioNapoli24 : -