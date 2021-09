Per la Società editoriale Il Fatto utile netto da 504mila euro nel primo semestre 2021. In crescita ricavi e margini (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Società editoriale Il Fatto, editore di Fatto Quotidiano e ilFattoquotidiano.it, del mensile FQ Millennium e dei libri Paper First, ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 504mila euro, in miglioramento dai 73mila euro dello stesso periodo del 2020. La relazione semestrale approvata dal cda il 29 settembre mostra che nel periodo i ricavi si sono attestati 20,222 milioni (19,778 milioni al 30 giugno 2020) in aumento del 2%, il margine operativo lordo (ebitda) è salito del 37,5% annuo a 3,45 milioni mentre l’ebit si è portato a 862mila euro (228mila euro al 30 giugno 2020). A giugno 2021 la posizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) LaIl, editore diQuotidiano e ilquotidiano.it, del mensile FQ Millennium e dei libri Paper First, ha chiuso ilcon undi, in miglioramento dai 73miladello stesso periodo del 2020. La relazione semestrale approvata dal cda il 29 settembre mostra che nel periodo isi sono attestati 20,222 milioni (19,778 milioni al 30 giugno 2020) in aumento del 2%, il margine operativo lordo (ebitda) è salito del 37,5% annuo a 3,45 milioni mentre l’ebit si è portato a 862mila(228milaal 30 giugno 2020). A giugnola posizione ...

Advertising

stebellentani : Come sempre, perfetto Bonaccini: 'Rischiano di saltare per aria società che per 18 mesi non hanno visto un euro. No… - reportrai3 : Il guru dei social della Lega Morisi, è sotto inchiesta per possesso e cessione di stupefacenti. Dell'abitazione di… - DadoneFabiana : Dobbiamo implementare un nuovo modo di pensare il lavoro e la sua organizzazione permettendo un equilibrio sano tra… - gianpaolomartel : @nonexpedit Greta è altofunzionale efficiente come i mercati che vanno con gli ETF green mica con quelle robe piene… - andytuit : @altreconomia 'Il problema è ripensare alla #casa non come una merce, un valore di scambio ma come una… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Società Napster è oggi una piattaforma del tutto legale: caratteristiche e costi Altra svolta per Napster è stato il recente nuovo acquisto da parte di Melody Vr, società specializzata nella trasmissione di eventi musicali live in realtà virtuale, che ha comprato la piattaforma ...

YouTube censura i no vax, chiuso anche l'account di Robert Fitzgerald Kennedy Jr YouTube sul piede di guerra contro i no vax. La popolare piattaforma per la condivisione dei video, ha chiuso gli account di molti attivisti contro il vaccino. Tra loro ... La società si è detta ...

Il Bilancio di Sostenibilità di Sifà, società di noleggio auto di Bper Banca - Quattroruote.it Quattroruote Altra svoltaNapster è stato il recente nuovo acquisto da parte di Melody Vr,specializzata nella trasmissione di eventi musicali live in realtà virtuale, che ha comprato la piattaforma ...YouTube sul piede di guerra contro i no vax. La popolare piattaformala condivisione dei video, ha chiuso gli account di molti attivisti contro il vaccino. Tra loro ... Lasi è detta ...