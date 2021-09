No Time To Die è la fine della trasformazione di 007 (Di mercoledì 29 settembre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=DWn09Qk6iTU Chissà come devono essersi sentiti alla Universal quando la chiusura dei cinema di tutto il mondo, per lo scoppio di una pandemia, li ha portati a rinviare più volte l’uscita di No Time to Die, il loro gigantesco film che, casualmente, ha al centro un cattivo che minaccia il mondo con un virus letale e contagioso che è riuscito a far fuoriuscire da un laboratorio. Un film in cui si parla di quarantene e contagi. Un film che, come tutta la saga di Daniel Craig nei panni di 007, parla di morte fin dal titolo e inizia con una vacanza italiana del protagonista e del suo amore, Madeleine (Lea Seydoux), musicata con We Have All The Time In The World. Cosa che ci fa presagire l’esatto contrario. James Bond si era ritirato in un’isola tropicale a pescare ma verrà riportato in azione dalla Spectre (che minaccia la sua ... Leggi su wired (Di mercoledì 29 settembre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=DWn09Qk6iTU Chissà come devono essersi sentiti alla Universal quando la chiusura dei cinema di tutto il mondo, per lo scoppio di una pandemia, li ha portati a rinviare più volte l’uscita di Noto Die, il loro gigantesco film che, casualmente, ha al centro un cattivo che minaccia il mondo con un virus letale e contagioso che è riuscito a far fuoriuscire da un laboratorio. Un film in cui si parla di quarantene e contagi. Un film che, come tutta la saga di Daniel Craig nei panni di 007, parla di morte fin dal titolo e inizia con una vacanza italiana del protagonista e del suo amore, Madeleine (Lea Seydoux), musicata con We Have All TheIn The World. Cosa che ci fa presagire l’esatto contrario. James Bond si era ritirato in un’isola tropicale a pescare ma verrà riportato in azione dalla Spectre (che minaccia la sua ...

