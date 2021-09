Juventus-Chelsea 1-0: una Chiesa al centro di Torino (Di giovedì 30 settembre 2021) Il big match del girone H mette di fronte Juventus-Chelsea e a spuntarla è la Vecchia Signora. Il gol di Chiesa manda i bianconeri in paradiso e al primo posto del girone. La principale concorrente cade per la seconda gara di fila tra campionato e coppa. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri sorprende tutti e schiera un 4-3-3. Szcz?sny tra i pali e coppia difensiva con Bonucci-De Ligt. Sulle corsie esterne spazio a Danilo e Alex Sandro. Locatelli, Rabiot e Bentancur formano la cerniera di metà campo. La vera sorpresa però è nel reparto offensivo: c’è Bernardeschi falso nove. Completano l’attacco Federico Chiesa e Juan Cuadrado. Non sorprende Tuchel, il tecnico tedesco schiera il suo canonico 3-4-2-1. Mendy in porta con il tridente difensivo Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Gli esterni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) Il big match del girone H mette di frontee a spuntarla è la Vecchia Signora. Il gol dimanda i bianconeri in paradiso e al primo posto del girone. La principale concorrente cade per la seconda gara di fila tra campionato e coppa. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri sorprende tutti e schiera un 4-3-3. Szcz?sny tra i pali e coppia difensiva con Bonucci-De Ligt. Sulle corsie esterne spazio a Danilo e Alex Sandro. Locatelli, Rabiot e Bentancur formano la cerniera di metà campo. La vera sorpresa però è nel reparto offensivo: c’è Bernardeschi falso nove. Completano l’attacco Federicoe Juan Cuadrado. Non sorprende Tuchel, il tecnico tedesco schiera il suo canonico 3-4-2-1. Mendy in porta con il tridente difensivo Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Gli esterni ...

