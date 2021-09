Il Pd porta in trionfo Scholz, fra entusiasmi e dubbi sul futuro (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - La soddisfazione per il recupero straordinario dei socialdemocratici tedeschi, da una parte. Dall'altra l'incertezza su come verrà costruito il nuovo governo tedesco. Nel Partito democratico si discute all'indomani di un voto che l'uscita di scena della kanzlerin Angela Merkel ha reso storico ancora prima che si aprissero le urne. Olaf Scholz, il leader della Spd (i socialdemocratici tedeschi) è risultato essere il più votato ed è diventato così il nuovo punto di riferimento dei dem in Europa. Sarà lui il nuovo cancelliere, dice sicuro il segretario Pd Enrico Letta. Ma si tratta di una delle pochissime sicurezze che restituisce il voto tedesco. C'è infatti ancora da capire quali forze politiche faranno parte del nuovo governo e, in base a questo, quale sarà la direzione che prenderà l'Europa sul Patto di stabilità, i migranti, la politica di difesa comune, da ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - La soddisfazione per il recupero straordinario dei socialdemocratici tedeschi, da una parte. Dall'altra l'incertezza su come verrà costruito il nuovo governo tedesco. Nel Partito democratico si discute all'indomani di un voto che l'uscita di scena della kanzlerin Angela Merkel ha reso storico ancora prima che si aprissero le urne. Olaf, il leader della Spd (i socialdemocratici tedeschi) è risultato essere il più votato ed è diventato così il nuovo punto di riferimento dei dem in Europa. Sarà lui il nuovo cancelliere, dice sicuro il segretario Pd Enrico Letta. Ma si tratta di una delle pochissime sicurezze che restituisce il voto tedesco. C'è infatti ancora da capire quali forze politiche faranno parte del nuovo governo e, in base a questo, quale sarà la direzione che prenderà l'Europa sul Patto di stabilità, i migranti, la politica di difesa comune, da ...

Il Pd porta in trionfo Scholz, fra entusiasmi e dubbi sul futuro AGI - La soddisfazione per il recupero straordinario dei socialdemocratici tedeschi , da una parte. Dall'altra l'incertezza su come verrà costruito il nuovo governo tedesco . Nel Partito democratico ...

Il Pd porta in trionfo Scholz, fra entusiasmi e dubbi sul futuro Nel Partito democratico si discute all'indomani di un voto che l'uscita di scena della kanzlerin Angela Merkel ha reso storico ancora prima che si aprissero le urne. Olaf Scholz, il leader della Spd ( ...

