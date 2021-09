GFVIP, Clarissa Selassié rivela: “Ho frequentato un calciatore della Juve” (Di mercoledì 29 settembre 2021) GFVIP, Clarissa Selassié durante una chiacchierata all’interno della casa ha svelato di aver frequentato diversi calciatori, tra cui anche uno della Juve Clarissa Selassié, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 (Screen GFVIP)Una della sorella Selassié ha svelato alcuni dettagli molto curiosi sulla propria vita privata. Ci stiamo riferendo a Clarissa, la quale ha raccontato a Sophie Codegoni di aver frequentato diversi calciatori famosi di Serie A. Clarissa, nel dettaglio, ha rivelato di essere pronta ad innamorarsi ma che nella Casa, per il momento, non si sente attratta da nessuno: “Qui non ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021)durante una chiacchierata all’internocasa ha svelato di averdiversi calciatori, tra cui anche uno, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 (Screen)Unasorellaha svelato alcuni dettagli molto curiosi sulla propria vita privata. Ci stiamo riferendo a, la quale ha raccontato a Sophie Codegoni di averdiversi calciatori famosi di Serie A., nel dettaglio, hato di essere pronta ad innamorarsi ma che nella Casa, per il momento, non si sente attratta da nessuno: “Qui non ...

