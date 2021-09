"Da te un grande contributo": gli auguri di Putin al Cav (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha voluto rimarcare il grande contributo personale di Silvio Berlusconi nello sviluppo delle relazioni bilaterali fra Italia e Federazione Russa. La loro amicizia dura da più di vent'anni Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha voluto rimarcare il grande contributo personale di Silvio Berlusconi nello sviluppo delle relazioni bilaterali fra Italia e Federazione Russa. La loro amicizia dura da più di vent'anni

