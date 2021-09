Celine Dion pronta a raccontarsi in un documentario: «Sono sempre stata molto aperta con i miei fan, vi racconterò la mia storia nel modo più onesto e sincero possibile» (Di mercoledì 29 settembre 2021) È appena entrato in produzione il documentario sulla vita e sulla carriera di una delle voci più straordinarie del panorama mondiale, Celine Dion, annunciato dalla Premium Content Division di Sony Music Entertainment (SME), in partnership con SME Canada e Vermilion Films, con la regia della nominata all’Oscar Irene Taylor. Il documentario sarà il film definitivo su una delle performer più riconoscibili, rispettate e di successo di tutta la musica pop. Realizzato con la partecipazione e il supporto della stessa Celine Dion, il film celebra l’incredibile storia personale dell’artista canadese, oltre ai successi della sua carriera, incluse le uscite dei suoi iconici album, i premi ricevuti, i tour mondiali e gli show residence a Las Vegas. Grazie alla telecamera ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 29 settembre 2021) È appena entrato in produzione ilsulla vita e sulla carriera di una delle voci più straordinarie del panorama mondiale,, annunciato dalla Premium Content Division di Sony Music Entertainment (SME), in partnership con SME Canada e Vermilion Films, con la regia della nominata all’Oscar Irene Taylor. Ilsarà il film definitivo su una delle performer più riconoscibili, rispettate e di successo di tutta la musica pop. Realizzato con la partecipazione e il supporto della stessa, il film celebra l’incredibilepersonale dell’artista canadese, oltre ai successi della sua carriera, incluse le uscite dei suoi iconici album, i premi ricevuti, i tour mondiali e gli show residence a Las Vegas. Grazie alla telecamera ...

