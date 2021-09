Britney Spears oggi la decisione sulla tutela: cosa potrebbe succedere (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cresce l’attesa per la decisione dei giudici della California che oggi si esprimeranno sul caso “Britney Spears” e sulla sua tutela legale. La cantante, negli ultimi anni, ha chiesto più volte che non fosse suo padre ad avere in mano la sua vita, con la tutela. Ha chiesto di poter essere ascoltata, ma i giudici non hanno valutato idonee le sue richieste. oggi però le cose potrebbero cambiare perchè è stato Jamie Spears, il padre di Britney, a chiedere di non essere più il tutore di sua figlia. Ed è per questo che tutte le persone che fanno il tifo per la popstar e che sperano che possa riprendere in mano la sua vita, 13 anni dopo l’inizio dell’incubo, sperano che questa storia abbia un lieto fine. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cresce l’attesa per ladei giudici della California chesi esprimeranno sul caso “” esualegale. La cantante, negli ultimi anni, ha chiesto più volte che non fosse suo padre ad avere in mano la sua vita, con la. Ha chiesto di poter essere ascoltata, ma i giudici non hanno valutato idonee le sue richieste.però le cosero cambiare perchè è stato Jamie, il padre di, a chiedere di non essere più il tutore di sua figlia. Ed è per questo che tutte le persone che fanno il tifo per la popstar e che sperano che possa riprendere in mano la sua vita, 13 anni dopo l’inizio dell’incubo, sperano che questa storia abbia un lieto fine. ...

