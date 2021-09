5 modi in cui Cardano (ADA) sta rivoluzionando le piattaforme blockchain tradizionali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cardano è una piattaforma blockchain che sta rivoluzionando il modo in cui vengono utilizzate le blockchain. Ha il potenziale per essere la prima piattaforma dApp. 1. L’algoritmo Proof-of-Stake di ADA rende le transazioni più sicure e scalabili 2. Il suo meccanismo di consenso unico impedisce a qualsiasi gruppo di controllare la rete 3. La filosofia di Cardano gli permette di rimanere flessibile anche se cresce in popolarità 4. Cardano ha diverse funzionalità che non si trovano in altre piattaforme blockchain, come la privacy, la scalabilità e l’interoperabilità 5. Cardano ha già attratto investitori come Goldman Sachs e JP Morgan Introduzione: Cos’è Cardano? La criptovaluta ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 29 settembre 2021)è una piattaformache stail modo in cui vengono utilizzate le. Ha il potenziale per essere la prima piattaforma dApp. 1. L’algoritmo Proof-of-Stake di ADA rende le transazioni più sicure e scalabili 2. Il suo meccanismo di consenso unico impedisce a qualsiasi gruppo di controllare la rete 3. La filosofia digli permette di rimanere flessibile anche se cresce in popolarità 4.ha diverse funzionalità che non si trovano in altre, come la privacy, la scalabilità e l’interoperabilità 5.ha già attratto investitori come Goldman Sachs e JP Morgan Introduzione: Cos’è? La criptovaluta ...

Advertising

nuovasocieta : 5 modi in cui Cardano (ADA) sta rivoluzionando le piattaforme blockchain tradizionali - SwadesiSujit : RT @markred17: Privacy:è solo un'illusione, che ci fanno credere per farci sentire sicuri e inosservati, ecco i 10 modi in cui veniamo spia… - laltraguanciama : RT @markred17: Privacy:è solo un'illusione, che ci fanno credere per farci sentire sicuri e inosservati, ecco i 10 modi in cui veniamo spia… - SOBAR0KI : i modi in cui vengono uccisi sono veramente creativi - freegoriferita : @DrTrash7 @c4rdamom Il modo in cui non mi pento di averlo bloccato e lo farei di nuovo proprio per questi modi di merda che ha -