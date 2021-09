Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 17:10 (Di martedì 28 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Sono arrivato ieri in serata al termine di una riunione durata quasi tre ore di attesa e aperture del CTS per lo sport dello spettacolo la capienza degli stati nei luoghi all’aperto può passare dall’attuale 50% al 75% dei malati nei luoghi al chiuso si sale al 50% dall’attuale 25 per quanto riguarda il cinema teatri sale concerti ti passa al 100% la perde il 80% alla lettura l’iscrizione per i musei tutti dovranno essere ovviamente muniti di Green passo il comitato ha così risposto ai quesiti posti dal ministro della cultura Dario Franceschini e dal Sottosegretario Con delega allo sport Valentina Vezzali Sarà ora di decidere in che modi e tempi tradurre le indicazioni degli esperti in un provvedimento di legge il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi già mercoledì ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Sono arrivato ieri in serata al termine di una riunione durata quasi tre ore di attesa e aperture del CTS per lo sport dello spettacolo la capienza degli stati nei luoghi all’aperto può passare dall’attuale 50% al 75% dei malati nei luoghi al chiuso si sale al 50% dall’attuale 25 per quanto riguarda il cinema teatri sale concerti ti passa al 100% la perde il 80% alla lettura l’iscrizione per i musei tutti dovranno essere ovviamente muniti di Green passo il comitato ha così risposto ai quesiti posti dal ministro della cultura Dario Franceschini e dal Sottosegretario Con delega allo sport Valentina Vezzali Sarà ora di decidere in che modi e tempi tradurre le indicazioni degli esperti in un provvedimento di legge il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi già mercoledì ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 852 morti per coronavirus, stabilendo così un nuovo record dall'inizio… - SkyTG24 : Omicidio Laura Ziliani, a Brescia iniziato interrogatorio delle figlie - Corriere : Telegram oscura chat no vax: «Ha violato i termini del servizio» - Italia_Notizie : Coronavirus, ultimi dati. In Italia 2.985 casi e 65 vittime, tasso di positività allo 0,9% - tempostretto : Un nuovo articolo: (Caulonia, 42enne incensurato arrestato per armi e munizioni 'vietate') è stato pubblicato su: T… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Giancarlo Metrangolo, malore improvviso: muore il medico del Salento Addio a , medico di morto nella notte dopo un breve ricovero all' ospedale Panico di . Dolore, sgomento e incredulità nel mondo della professione medica, alla quale ha dedicato tutta la vita, e in ...

Covid, da ieri 2.985 nuovi casi. 65 decessi Sono 2.985 i nuovi casi di covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 65 i decessi. Da inizio pandemia i morti sono stati 130.807. 338.425 i tamponi processati con un tasso di positività che si ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il Green pass e i vaccini Corriere della Sera Calciomercato Roma, Nzonzi all'Al Rayyan: è fatta Nzonzi saluta la Roma: andrà all'Al Rayyan. Steven Nzonzi sta per diventare un nuovo calciatore dell'Al Rayyan, squadra del Qatar allenata da Laurent Blanc. In questo modo il cen ...

Casasoli (Fiera Roma): "7-8 ottobre Blue Planet Economy European Maritime Forum 2021" Roma, 28 set. (Labitalia) - "Benvenuti alla presentazione di 'Blue Planet Economy European Maritime Forum 2021' e grazie di essere qui. Questo nuovo progetto di Fiera Roma – in programma i prossimi 7 ...

Addio a , medico di morto nella notte dopo un breve ricovero all' ospedale Panico di . Dolore, sgomento e incredulità nel mondo della professione medica, alla quale ha dedicato tutta la vita, e in ...Sono 2.985 i nuovi casi di covid - 19 registrati nelle24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 65 i decessi. Da inizio pandemia i morti sono stati 130.807. 338.425 i tamponi processati con un tasso di positività che si ...Nzonzi saluta la Roma: andrà all'Al Rayyan. Steven Nzonzi sta per diventare un nuovo calciatore dell'Al Rayyan, squadra del Qatar allenata da Laurent Blanc. In questo modo il cen ...Roma, 28 set. (Labitalia) - "Benvenuti alla presentazione di 'Blue Planet Economy European Maritime Forum 2021' e grazie di essere qui. Questo nuovo progetto di Fiera Roma – in programma i prossimi 7 ...