Udinese | è ora di spiccare il volo

Anche se ormai è presenza fissa della Serie A, da qualche anno l'Udinese non riesce a terminare il campionato nella parte sinistra della classifica. Quest'anno, forse contro ogni pronostico, è partita piuttosto bene, tanto che tra i tifosi c'è già chi sogna di tornare ai fasti della gestione Guidolin o Zaccheroni. La stagione è appena cominciata, e due o tre partite non rappresentano certo un campione statistico utile a formulare una previsione. Ma in città si respira un'aria di positività ed entusiasmo, parole chiave, queste, che spesso nella storia del calcio sono state il motore pulsante di prestazioni al di là di ogni più rosea immaginazione. La nuova vecchia Udinese Anche se, come spesso le succede, l'Udinese ha ceduto e acquisito numerosi giocatori, durante la finestra estiva del calciomercato, l'ossatura della squadra è ...

