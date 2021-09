Tiro con l’arco, Finali Coppa del Mondo 2021: due italiani qualificati. Mauro Nespoli tra i favoriti nel ricurvo (Di martedì 28 settembre 2021) Archiviati i primi Campionati Mondiali del nuovo ciclo olimpico, Yankton (Dakota del Sud) si appresta ad ospitare nei prossimi giorni anche le Finali della Coppa del Mondo outdoor 2021 di Tiro con l’arco. Tra mercoledì 29 e giovedì 30 settembre andrà in scena di fatto l’ultimo atto della stagione internazionale all’aperto. Invitati al gran finale di Yankton (in base ai risultati delle tre tappe di World Cup 2021 e delle Olimpiadi) complessivamente 32 atleti, distribuiti equamente nelle categorie ricurvo maschile e femminile, compound maschile e femminile. L’Italia verrà rappresentata da due atleti: Mauro Nespoli e Federico Pagnoni. Il primo sarà di scena nel tabellone dell’arco olimpico grazie ai punti ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Archiviati i primi Campionati Mondiali del nuovo ciclo olimpico, Yankton (Dakota del Sud) si appresta ad ospitare nei prossimi giorni anche ledelladeloutdoordicon. Tra mercoledì 29 e giovedì 30 settembre andrà in scena di fatto l’ultimo atto della stagione internazionale all’aperto. Invitati al gran finale di Yankton (in base ai risultati delle tre tappe di World Cupe delle Olimpiadi) complessivamente 32 atleti, distribuiti equamente nelle categoriemaschile e femminile, compound maschile e femminile. L’Italia verrà rappresentata da due atleti:e Federico Pagnoni. Il primo sarà di scena nel tabellone delolimpico grazie ai punti ...

