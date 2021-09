Svezia | i convocati del ct Andersson | c’è anche Ibrahimovic

(Di martedì 28 settembre 2021) Il ct della, Janne, ha diramato la lista dei giocatoriper le due sfide contro Kosovo e Grecia, valide entrambe per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022. A sorpresa è presentel’attaccante del Milan Zlatanche compirà 40 anni domenica, il giorno prima del raduno della Nazionale. Nonostante i problemi fisici che hanno impedito ad Ibra di giocare le partite con i rossoneri, il ct svedese non si è voluto privare di Zlatan. VM-KVALTRUPPEN! Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna i VM-kvalet mot Kosovo och Grekland! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) September 28, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nella serata di giovedì 30 settembre il Ct Roberto Mancini diramerà la lista deiper la fase finale della Nations League, il torneo UEFA giunto alla seconda edizione che ...con lache ...DOPO LA SOSTA - A proposito di, anche il c.t. Andersson lo sta aspettando, ma salvo sorprese non lo avrà fra iper le prossime partite di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ...Il ct della Svezia, Janne Andersson, ha reso noto i convocati per le due sfide contro Kosovo e Grecia, valide entrambe per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nella lista è presente ...Gli Azzurri resteranno a Milano fino alla semifinale con la Spagna per poi spostarsi in nottata al Centro Tecnico Federale di Coverciano ...