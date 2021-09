Si scontra col mezzo guidato dal padre, Martina muore a 16 anni dopo i soccorsi (Di martedì 28 settembre 2021) Una tragedia immensa si è portata via una giovanissima vita. Martina aveva appena 16 anni ed è morta nelle scorse ore, a causa di un gravissimo e drammatico incidente. L’adolescente stava guidando la sua moto da cross, quando si è verificato un impatto devastante. Ha infatti preso in pieno il trattore condotto dal padre ed è rimasta sotto il mezzo. A riportare la notizia è stato ‘Repubblica’. Stando a quanto riferito, i soccorsi del 118 sono stati immediati, ma le sue ferite erano troppo gravi e non ce l’ha fatta. Martina è stata quindi soccorsa sul posto e sono state praticate le classiche manovre di rianimazione, nella speranza di tenerla in vita. Poi è stata subito trasportata a bordo di un elicottero e trasferita all’ospedale di Novara. Nonostante si sia provato l’impossibile ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Una tragedia immensa si è portata via una giovanissima vita.aveva appena 16ed è morta nelle scorse ore, a causa di un gravissimo e drammatico incidente. L’adolescente stava guidando la sua moto da cross, quando si è verificato un impatto devastante. Ha infatti preso in pieno il trattore condotto daled è rimasta sotto il. A riportare la notizia è stato ‘Repubblica’. Stando a quanto riferito, idel 118 sono stati immediati, ma le sue ferite erano troppo gravi e non ce l’ha fatta.è stata quindi soccorsa sul posto e sono state praticate le classiche manovre di rianimazione, nella speranza di tenerla in vita. Poi è stata subito trasportata a bordo di un elicottero e trasferita all’ospedale di Novara. Nonostante si sia provato l’impossibile ...

