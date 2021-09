Sassuolo | De Zerbi | «I piani erano diversi | ma ho lasciato senza rancore Lo Shakhtar…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 settembre 2021) Roberto Desi è raccontato in un’intervista concessa ad Amazon Prime: ecco le sue dichiarazioni SHAKTAR – «La scelta di venire qui mi rispecchia al 100%. Avevo chiuso aun ciclo bellissimo dal quale non sono ancora riuscito a staccare perfettamente perché ci sono dei sentimenti e dei rapporti ancora molto vivi, ed era l’ultima cosa che avrei voluto fare e nel momento in cui me ne sono andato e ho trovato la società più simile a me nello Shakhtar. Sarei rimasto dove ero se avessi capito che ima lo dicoalcun problema,. Non voglio fare polemica». LASCIARE L’ITALIA – «Non credo di essere il più visionario tra gli allenatori, penso solo di aver coraggio. A volte noi che facciamo questo lavoro ...