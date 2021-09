Quando decidono la capienza di teatri, musei e stadi? Date e ultime novità settembre e ottobre (Di martedì 28 settembre 2021) Le indicazioni per sapere Quando verranno decise le eventuali riaperture, e con che capienza, di teatri, musei e stadi. Infatti, la volontà diffusa è quella di spingere il più possibile per le riaperture o comunque per misure più “morbide”, vista anche la portata della campagna vaccinale in corso e l’estensione del Green Pass ad un numero elevato di settori. Sempre con il principio, però, della cautela. Ecco quindi che il Governo, su indicazione del Ministero della Salute, ha deciso di rinviare qualsiasi decisione ai primi giorni di ottobre, in attesa di capire anche l’effetto sulla curva dei contagi della riapertura delle scuole. Inoltre, entro il 30 settembre dovrebbe arrivare anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico, per cui a ruota dovrebbe seguire una ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Le indicazioni per sapereverranno decise le eventuali riaperture, e con che, di. Infatti, la volontà diffusa è quella di spingere il più possibile per le riaperture o comunque per misure più “morbide”, vista anche la portata della campagna vaccinale in corso e l’estensione del Green Pass ad un numero elevato di settori. Sempre con il principio, però, della cautela. Ecco quindi che il Governo, su indicazione del Ministero della Salute, ha deciso di rinviare qualsiasi decisione ai primi giorni di, in attesa di capire anche l’effetto sulla curva dei contagi della riapertura delle scuole. Inoltre, entro il 30dovrebbe arrivare anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico, per cui a ruota dovrebbe seguire una ...

Advertising

nonnonannni : @sonostufaaa SÌ tra l'altro quando è programmato non credo aspettino il termine perché vuol dire che a monte C'è un… - lumirase : @petergomezblog Sta di fatto che Draghi non mette in calendario niente….. Ci sono le lobby da ascoltare….sono loro… - blcklipstik : raga quando ti fanno il colloquio di lavoro ti chiedono quando vuoi iniziare o decidono loro quando devi iniziare? - haotobio : non ho avuto niente da fare per tre ore e i txt decidono di fare una live proprio quando ho lezione - rmblogs : sto per urlare ma quando si decidono a pubblicare ste graduatorie -

Ultime Notizie dalla rete : Quando decidono StormGain recensioni e opinioni: come funziona piattaforma criptovalute Gli utenti che decidono di dare il loro supporto nel minare le criptovalute, contribuendo quindi a ... tenendo costantemente sotto controlla la propria posizione sia quando si trova in negativo sia ...

Germania, decidono tutto Verdi e Fdp: Finanze a Lindner? Ppe più debole in Ue Una maledizione che aveva già colpito Annegret Kramp - Karrenbauer, sconfitta al suo seggio dopo le umiliazioni degli ultimi anni, e la stessa Ursula von der Leyen, spedita a Bruxelles quando forse ...

I Bastardi di Pizzofalcone 3: le anticipazioni della seconda puntata Panorama Gli utenti chedi dare il loro supporto nel minare le criptovalute, contribuendo quindi a ... tenendo costantemente sotto controlla la propria posizione siasi trova in negativo sia ...Una maledizione che aveva già colpito Annegret Kramp - Karrenbauer, sconfitta al suo seggio dopo le umiliazioni degli ultimi anni, e la stessa Ursula von der Leyen, spedita a Bruxellesforse ...