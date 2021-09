Per le sorelle Zani interrogatorio di 10 minuti. Parla invece Lucia: “provo tanta rabbia” (Di martedì 28 settembre 2021) Mattina di interrogatori per le tre persone accusate di aver ucciso Laura Ziliani e di aver occultato per mesi il suo cadavere ( arrivando anche a spostarlo in diversi momenti). Secondo quanto riferiscono i giornalisti di Storie Italiane, in diretta su Rai 1, Silvia e Paola questa mattina sarebbero state interrogate ma probabilmente avrebbero deciso di non dire molto, visto che l’interrogatorio sarebbero durato circa 10 minuti. Sempre oggi, Mirto Milani il fidanzato di una delle sorelle e amante dell’altra sarà ascoltato. Anche lui deciderà di non dire nulla in merito alle accuse mosse e in merito alla morte di Laura Ziliani? Chi Parla è invece Lucia Zani, la terza figlia di Laura che ha sempre vissuto con la nonna in questo periodo e che non si capacita di quello che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 settembre 2021) Mattina di interrogatori per le tre persone accusate di aver ucciso Laura Ziliani e di aver occultato per mesi il suo cadavere ( arrivando anche a spostarlo in diversi momenti). Secondo quanto riferiscono i giornalisti di Storie Italiane, in diretta su Rai 1, Silvia e Paola questa mattina sarebbero state interrogate ma probabilmente avrebbero deciso di non dire molto, visto che l’sarebbero durato circa 10. Sempre oggi, Mirto Milani il fidanzato di una dellee amante dell’altra sarà ascoltato. Anche lui deciderà di non dire nulla in merito alle accuse mosse e in merito alla morte di Laura Ziliani? Chi, la terza figlia di Laura che ha sempre vissuto con la nonna in questo periodo e che non si capacita di quello che ...

