(Di martedì 28 settembre 2021) L’attore Nicolassu di giri in un ristorante di lusso. Allontanato, prova a rientraresuccesso. È il caso di dire “via da Las”. Come mostrano le immagini registrate all’interno di un lussuoso bar della cittadina del Nevada, l’attore protagonista del film è stato letteralmentevia dal locale perché scambiato per un

Advertising

segrate : La perla del @Corriere di oggi: Nicholas Cage ne 'Le ali della libertà' - lillydessi : Nicholas Cage ubriaco e senza scarpe cacciato da un bar di Las Vegas: «Pensavamo fosse un senzatetto» VIDEO -… - TweetNotizie : Nicholas Cage ubriaco e senza scarpe cacciato da un bar di Las Vegas: «Pensavamo fosse un senzatetto» VIDEO - rosatoeu : Nicholas Cage ubriaco e senza scarpe cacciato da un bar di Las Vegas: «Pensavamo fosse un senzatetto». - infoitcultura : Nicholas Cage ubriaco e senza scarpe cacciato da un bar di Las Vegas: «Pensavamo fosse un senzatetto» VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Nicholas Cage

Ascesa e declino di? A soli 57 anni è prematuro dirlo ma certamente nell'ultimo periodo uno degli attori di maggior richiamo di Hollywood a cavallo tra i due millenni sta facendo parlare di sé non tanto per ...Si tratta del premio Oscar, che i testimoni oculari hanno descritto come 'completamente ubriaco e molesto'. L'attore - che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di un ...Nicolas Cage e il suo destino segnato dal film "Via da Las Vegas", scopri cosa è successo! Uno degli attori più pagati nel panorama cinematografico rumoroso e confuso al tavolo di un locale, scopri co ...L’attore Premio Oscar Nicolas Cage è di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta non parliamo di nessun film in particolare. Uno dei rappresentanti di Cage è stato contattato per commentare l’accadut ...