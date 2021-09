Morisi | Salvini | ' Non mi pento della citofonata di Bologna'

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - lapoelkann_ : Una volta Salvini per attaccarmi disse che facevo “dichiarazioni stupefacenti” e poi venni travolto sui social. Mi… - meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - Loredan23086243 : RT @giuliaselvaggi2: Salvini: 'Chi restituirà la dignità a Morisi?' Chiedi a Ilaria Cucchi. - matteoc1951 : RT @Walter32099227: Se 'il caso #Morisi ' fosse successo a #conte nn oso immaginare i vari #Salvini,#Renzi,#Meloni e tutti quella cricca di… -

Ultime Notizie dalla rete : Morisi Salvini

Non basta il casoa far cambiare linea a Matteoin tema di stupefacenti. Da quando è emersa la notizia dell'indagine di Verona a carico dell'ex social media manager leghista sulla presunta cessione di ...Parole amare quelle di Ilaria Cucchi in un post su Facebook a proposito dell'indagine che vede coinvolto Luca. "Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Matteocontro ...L'ex responsabile della comunicazione social della Lega è finito nei guai. Salvini ribatte: "È una gran brava persona" ...Salvini si è espresso sul caso Luca Morisi: "Schifezza mediatica". E intanto Pillon: "La giustizia divina ha fatto il suo corso".