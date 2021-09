Milan | i convocati per l' Atletico | out Kjaer | c' è Florenzi

(Di martedì 28 settembre 2021) Sono 20 i giocatori deldall’allenatore Stefano Pioli per la sfida di Champions League contro l’Madrid in programma questa sera a San Siro. Out, presente. Questo l’elenco completo. Portieri: Jungdal, Maignan, Tatarusanu. Difensori: Ballo-Touré, Calabria,, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Giroud, Leao, Maldini, Rebic.

Convocati Milan per la sfida all'Atletico Madrid

Adesso il ct Janne Andersson ha deciso di richiamarlo, malgrado sia indisponibile per il. Oltre a Ibrahimovic,anche altri tre giocatori che militano in Serie A: Albin Ekdal (...Zlatan Ibrahimovic torna a disposizione della Nazionale svedese. L'attaccante del, fuori da tempo per infortunio, è stato inserito nella lista deiper le prossime partite contro Kosovo e Grecia, entrambe valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Ibra, dopo ...Il fuoriclasse del Milan è stato preallertato per le partite con Kosovo e Grecia del 9 e del 12 ottobre insieme ad altri tre italiani.Stefano Pioli ha stilato la lista dei 20 giocatori che prenderanno parte alla partita contro l'Atletico Madrid: recuperato Florenzi. Out Kjaer e Ibra.