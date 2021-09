"Instagram non fa male alle ragazze". Facebook si difende ma senza prove (almeno per ora) (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la pubblicazione di una inchiesta condotta negli ultimi tre anni dal Wall Street Journal su Facebook, che rivela dettagli sconcertanti legati all’utilizzo di alcune piattaforme social, il colosso di Menlo Park ha replicato agli attacchi. Ma solo a metà, perché lo studio che dovrebbe smontare le accuse non è stato ancora pubblicato. Cosa è successo. L’inchiesta condotta dal Wsj mette in luce aspetti preoccupanti legati agli effetti dell’uso di alcune piattaforme, come Instagram che, secondo il Journal, per il 32 per cento delle adolescenti, può portare allo sviluppo di sentimenti negativi rispetto al proprio corpo, come ansia e depressione. Già in un’audizione al Congresso nel marzo 2021, Zuckerberg aveva provato a difendersi, dicendo che “l’utilizzo di app social per connettersi con altre persone può avere benefici positivi per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la pubblicazione di una inchiesta condotta negli ultimi tre anni dal Wall Street Journal su, che rivela dettagli sconcertanti legati all’utilizzo di alcune piattaforme social, il colosso di Menlo Park ha replicato agli attacchi. Ma solo a metà, perché lo studio che dovrebbe smontare le accuse non è stato ancora pubblicato. Cosa è successo. L’inchiesta condotta dal Wsj mette in luce aspetti preoccupanti legati agli effetti dell’uso di alcune piattaforme, comeche, secondo il Journal, per il 32 per cento delle adolescenti, può portare allo sviluppo di sentimenti negativi rispetto al proprio corpo, come ansia e depressione. Già in un’audizione al Congresso nel marzo 2021, Zuckerberg aveva provato arsi, dicendo che “l’utilizzo di app social per connettersi con altre persone può avere benefici positivi per ...

Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - SilviaPrato1 : RT @Cuadrado: Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni! #UCL #prim… - Chicca141002 : RT @Cuadrado: Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni! #UCL #prim… - scenery_as_ : RT @btshouse_ita: Il fratello di Jin lo ha ringraziato per avergli regalato qualcosa di Louis Vuitton (non mostra di cosa si tratta) per il… - cframirezg : RT @Cuadrado: Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni! #UCL #prim… -