Fisco: in cdm proroga pagamento Irap non versata nel 2020 (Di martedì 28 settembre 2021) Nuovo rinvio in arrivo dei pagamenti Irap per chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava. Domani in Cdm avrà all'esame un decreto contenente varie proroghe (dalle domande per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Nuovo rinvio in arrivo dei pagamentiper chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava. Domani in Cdm avrà all'esame un decreto contenente varie proroghe (dalle domande per l'...

Ultime Notizie dalla rete : Fisco cdm Fisco: in cdm proroga pagamento Irap non versata nel 2020 Nuovo rinvio in arrivo dei pagamenti Irap per chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava. Domani in Cdm avrà all'esame un decreto contenente varie proroghe (dalle domande per l'assegno temporaneo al referendum sulla cannabis) nel cui titolo compare anche la dicitura 'Irap'. Si tratterebbe, a quanto ...

NaDef, si stima crescita per l'anno in corso al 6%, deficit del 9,5% Il via libera alla Nadef ci sarà domani in Cdm, mentre alle Camere il voto sulle risoluzioni è previsto per mercoledì prossimo. Delega fiscale Non c'era il fisco nella riunione della cabina di regia ...

Governo, la Nadef va domani in cdm: pil 2021 al 6%. Slitta la delega fiscale E' terminata dopo poco meno di un'ora la cabina di regia a palazzo Chigi sulla Nota di aggiornamento al Def, presieduta dal premier Mario Draghi.

