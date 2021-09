Egitto: la seconda udienza del processo contro Patrick Zaki dura solo due minuti, chiesto il rinvio (Di martedì 28 settembre 2021) È durata pochi minuti la seconda udienza del processo contro Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna arrestato in Egitto a febbraio 2020. Dopo due minuti il giudice del tribunale di Mansura si è ritirato per valutare la richiesta della legale del 28enne egiziano, che ha chiesto un rinvio. Il giudice, che già oggi avrebbe potuto emettere un verdetto sul caso, ha rinviato il processo al 7 dicembre. “Un rinvio lunghissimo che sa di punizione”, ha scritto su Twitter il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. “Quel giorno saranno trascorsi 22 mesi dall’arresto: 22 mesi di crudeltà e sofferenze inflitte a ... Leggi su tpi (Di martedì 28 settembre 2021) Èta pochiladel, lo studente dell’Università di Bologna arrestato ina febbraio 2020. Dopo dueil giudice del tribunale di Mansura si è ritirato per valutare la richiesta della legale del 28enne egiziano, che haun. Il giudice, che già oggi avrebbe potuto emettere un verdetto sul caso, ha rinviato ilal 7 dicembre. “Unlunghissimo che sa di punizione”, ha scritto su Twitter il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. “Quel giorno saranno trascorsi 22 mesi dall’arresto: 22 mesi di crudeltà e sofferenze inflitte a ...

