Draghi a L'Aquila: "Con il Pnrr 1,78 miliardi per accelerare la ricostruzione" (Di martedì 28 settembre 2021) "La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo". Il terremoto del 2009 "appartiene alla memoria collettiva e del mondo", ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all'inaugurazione del Parco della Memoria de L'Aquila. La ricostruzione "procede ovunque, ma con velocità diversa tra un territorio e l'altro. Dobbiamo accelerare, per l'obbligo morale che abbiamo verso tutti i cittadini. Abbiamo deciso di destinare un'apposita linea di investimento del Pnrr" alle zone dei terremoti del 2009, 2016 e 2017. Questo pacchetto ha un valore di 1,78 miliardi e finanzia la ricostruzione sicura e sostenibile, il recupero ambientale e iniziative a sostegno di cittadini e imprese. In settimana diamo il via a questo programma, con l'approvazione del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) "La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo". Il terremoto del 2009 "appartiene alla memoria collettiva e del mondo", ha detto il presidente del Consiglio Marioall'inaugurazione del Parco della Memoria de L'. La"procede ovunque, ma con velocità diversa tra un territorio e l'altro. Dobbiamo, per l'obbligo morale che abbiamo verso tutti i cittadini. Abbiamo deciso di destinare un'apposita linea di investimento del" alle zone dei terremoti del 2009, 2016 e 2017. Questo pacchetto ha un valore di 1,78e finanzia lasicura e sostenibile, il recupero ambientale e iniziative a sostegno di cittadini e imprese. In settimana diamo il via a questo programma, con l'approvazione del ...

