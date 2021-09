Di Palma Enac | “Conciliazione trasporto aereo-ambiente tema futuro”

(Di martedì 28 settembre 2021) “Abbiamo dei traguardi da garantire nel 2030 e nel 2050 in ottica decarbonizzazione”: lo dice il presidente dell’, Pierluigi Di, a margine di un convegno all’aeroporto di Fiumicino. mpe/fsc/gtr su Il Corriere della Città.

Si tratta di 'una riconciliazione tra trasporti e ambiente', ha sintetizzato il presidente dell'Pierluigi Di. Una riconciliazione che lo scalo 'Leonardo da Vinci' persegue da tempo. Con ...... alla presenza tra gli altri dell'ad di Adr, Marco Troncone , del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci , del presidente diPierluigi Di, del sindaco di Fiumicino ..."Abbiamo dei traguardi da garantire nel 2030 e nel 2050 in ottica decarbonizzazione": lo dice il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, a margine di un ...Il recupero dei rifiuti prodotti è al 98%. Primo aeroporto in Europa ad ottenere la massima certificazione Aca 4+ in materia di abbattimento di emissioni di gas serra ...