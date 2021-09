Benzema | un gol stasera per superare Raul

(Di martedì 28 settembre 2021) Karimcorre verso i 34 anni (li compirà a dicembre) ma in campo sembra un ragazzino. Il francese è alla tredicesima stagione al Real Madrid e i numeri sono sempre alti: nelle prime sette di campionato ha già messo a segno otto gol, una media incredibile che conferma l’ottimo stato di forma del giocatore. Questa sera Karim, nella sfida di Champions contro lo Sheriff valida per la seconda giornata della fase a gironi, avrà l’opportunità dila leggenda blancanella classifica generale dei marcatori della Champions League. Un gol questa sera, infatti, gli permetterebbe di salire al quarto posto a quota 72 reti. Guida la classifica Cristiano Ronaldo con 136 gol, a seguire Messi (120) e Lewandowski (75). Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sscnapoli : Victor @victorosimhen9 è, con Karim Benzema, il giocatore dei maggiori cinque campionati europei che ha segnato più… - realvarriale : Trascinato da un devastante @victorosimhen9 @sscnapoli centra la 6a vittoria confermandosi capolista a punteggio p… - valenciacf : ? 1-2 | ? 88' Gol del @realmadrid. Marca Benzema. #ValenciaRealMadrid ??? - LA_F_V : RT @sscnapoli: Victor @victorosimhen9 è, con Karim Benzema, il giocatore dei maggiori cinque campionati europei che ha segnato più gol in t… - Diego31883 : RT @CorSport: #Napoli, #Osimhen al cuore del gol: solo Benzema come lui -

Ultime Notizie dalla rete : Benzema gol

Malfidati che non siete altro: perché poi ci sta che a ventidue anni, un giovanotto decida di prendere il mondo per il collo ed avvitarlo intorno ai luoghi comuni. Dopo aver sentito che il suo calcio ...L'uomo del mese è il nigeriano, che ha segnato gli stessidi, cosa che ne sottolinea la qualità crescente Napoli 26/09/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Cagliari / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanzaVictor Osimhen ...“Il faccione da spot settembrino è quello di Victor Osimhen. Il bomber Osimhen e il suo Napoli hanno in comune un fattore: i margini di miglioramento sono per entrambi inesplorati Il nigeriano del Nap ...Osimhen continua a stupire con la maglia del Napoli. I riflessi sul calciomercato sono inevitabili: il prezzo sale e le big sono pronte ...